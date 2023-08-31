Trakya'da Kırtasiyelerde Fiyat Etiketi Denetimi

Trakya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin sıkça kullandığı kalem ve defter başta olmak üzere okul malzemelerini satan işletmeleri denetledi.

Trakya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, öğrencilerin sıkça kullandığı kalem ve defter başta olmak üzere okul malzemelerini satan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek haksız fiyat artışı olup olmadığına bakıldı.

Ekiplerin Edirne'de denetlediği Ortakapı Caddesi'ndeki kırtasiye mağazasının sorumlusu Tamer Dillek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, kalem ve defter grupları başta olmak üzere öğrencilerin kullandığı ürünleri denetlediklerini söyledi.

İşletme olarak ürünleri etiketleyerek satış yaptıklarını belirten Dillek, "Hem veliler hem öğrenciler için uygun olan kaliteli ürünleri satmaya özen gösteriyoruz. Mallarımızı etiketliyoruz. Öğrencilerin kullanabileceği, standartlara uygun en iyi yerli ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Onların memnuniyeti bizim için önemli." dedi.

Dillek, ekiplerin uyarılarıyla eksiklerini gidererek daha iyi hizmet sunduklarını ifade etti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sürdürülen denetimlerin, kırtasiye satışı yapan işletmelerde eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.