Trakya'da İhracat Rakamları Arttı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 46 milyon 950 bin 81 dolar ihracat gerçekleştirildi. Trakya'da ihracat rakamlarında artış yaşandı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 46 milyon 950 bin 81 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılının ocak-haziran aylarında 951 milyon 401 bin 23 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 95 milyon 549 bin 58 dolar artış kaydedildi.

Deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan, her geçen gün sanayisi gelişerek üretim kapasitesini arttıran Tekirdağ başta olmak üzere Kırklareli ve Edirne'de de ihracatta artış oldu.

2022 yılın 6 ayında 823 milyon 960 bin 60 dolar dış satım yapılan Tekirdağ'da bu yılki ihracat rakamları aynı dönemde 906 milyon 9 bin 74 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı her yıl belirli oranda artış gösteren Kırklareli'nden bu yılın ikinci çeyreğinde 101 milyon 247 bin 61, Edirne'nde ise 39 milyon 693 bin 46 dolar dış satıma imza atıldı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 175 milyon 386 bin 90 dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 158 milyon 37 bin 98 dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 126 milyon 520 bin 16 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 47 milyon 752 bin 1 dolar, Edirne'de 13 milyon 605 bin 72 dolar olarak gerçekleştirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya Kırklareli'nden 9 milyon 801 bin 75 dolar, Tekirdağ'dan da 192 milyon 430 bin 16 dolarlık ihracat yapıldı.

Edirne'nde ise en çok ihracat yapılan ülke 8 milyon 158 bin 61 dolar ile Bosna-Hersek oldu.

"İhracatın 1000 devi arasında Kırklareli'nden 4 firma yer aldı"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık AA muhabirine, Kırklareli'nin ihracat potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

İhracat alanında her sektörde Kırklareli'nin var olma mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Ilık, inşaat sanayiden, makineye, kimyevi maddelerden otomotive kadar birçok sektörde ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kenttin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan tarım dolayısıyla en çok ihracatın hububat sektöründe gerçekleştirildiğini anımsatan Ilık, "Diğer sektörlerimizde de ciddi manada ihracat potansiyelimiz artmış durumda. Ülkemize ve ilimize döviz kazandırmak adına her alanda var olma mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nin gelişen sanayisi ile son dönemlerde yıllık ihracatını yaklaşık 180 milyon dolara kadar arttırdığını dile getiren Ilık, şöyle devam etti:

"Kentimizden her geçen yıl daha fazla ihracat gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen ihracatımız da önemli ölçüde değişiklik olmadı. Kırklareli'nde üretilen bir ürünün dünya pazarına sunulması bizlere onur ve gurur veriyor. 2020 yılından bu yana bakacak olursak her yıl ihracatımız yükselme trendini sürdürüyor. 2020 yılında 108 milyon 110 bin dolar, 2021 yılında 126 milyon 958 bin dolar, 2022 yılında 172 milyon 2 dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu yılın ise ilk 5 ayında 84 milyon 747 bin 39 dolarlık ihracat yapılırken, yılın ikinci çeyreğinde bu rakam 101 milyon 247 bin 61 dolara yükseldi. İhracatın 1000 devi arasında Kırklareli'nden 4 firma yer aldı. Kentimizde faaliyet gösteren firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin en çok ihracat gerçekleştiren 1000 firma arasında yerini alması bizleri ayrıca gururlandırıyor."