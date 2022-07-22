Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak - Haberler

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Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Teknik Destek Programlarını 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlattı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Teknik Destek Programlarını 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlattı.

2022 yılı Teknik Destek Programları ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları kaydetti:

"Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Teknik Destek Programları çerçevesinde 1 milyon 600 bin TL kaynağı Bölgemize aktaracağız. Bunun 1 milyon TL'si Teknik Destek-01 Programı çerçevesinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi için gelecek projelere ayrılacak. 600.000 TL'si ise Teknik Destek-02 Programı çerçevesinde imalat, turizm, lokantacılık ve tohumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne dönük danışmanlık projelerine verilecek. 2022 Yılı Teknik Desteklerinin Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Teknik Destek-01 Programı çerçevesinde mesleki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 35.000 TL, kişisel gelişim eğitimlerine ise 20 bin TL destek verilecek. Teknik Destek başvuruları Teknik Destek Programı'nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Trakya Bölgesi Mahmut Şahin Ekonomi Haberler

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