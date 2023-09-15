Trakya'da Ayçiçeği Üretimi Kuraklık ve Sıcaklar Yüzünden Düştü

Trakya'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde verim ve kalite düşüşü yaşandı. Kuraklık ve beklenen yağışların olmaması, ayçiçeğinde yüzde 50'lik bir düşüşe sebep oldu. Ayçiçeği üreticilerine gelecek yıllarda iklim değişikliklerine uygun ekim yapmaları ve desteklerin artırılması önerildi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da, aşırı sıcaklar ve kuraklık ayçiçeğinde verim ve kalitenin düşmesine neden oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine kış aylarındaki kuraklığın yaz aylarında devam ettiğini, ayçiçeğinin gelişim döneminde aşırı sıcakların yaşandığını söyledi.

Olumsuz hava koşullarının bu yıl tarımsal üretimi etkilediğini ifade eden Kaya, "En önemli sebep kış kuraklığı. Bu yıl kış mevsiminde son 70 yılın en sıcak ve kurak kışını yaşadık. Toprakta su oranı çok düşük kaldı. Bahar aylarında biraz yağış geldi ama ancak bir can suyu oldu, toprağın derinliklerine su inmedi." dedi.

Kaya, özellikle ayçiçeğinde verimi etkileyen dönemde beklenen yağışların olmadığını ve sıcaklıkların uzun süreli yaşandığına dikkati çekti.

Ayçiçeğinde hasadın sürdüğünü anımsatan Kaya, verim ve kalitenin geçen yıllara göre ciddi oranda düştüğünü vurguladı.

Olumsuz hava koşullarının bu yıl en çok ayçiçeğini etkilediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl dönümden 30-40 kilogram verim alınan yerler var. Geçen seneye göre baktığımızda genel olarak yarı yarıya bir düşüş var. Bu anlamda ayçiçeğinde yaşanan yüzde 50'lik düşüş çiftçiyi çok etkiledi. Ayçiçeği bir yağ bitkisi, birim alandan ne kadar çok yağ alınırsa o kadar iyi oluyor.

Ayçiçeğinde ideal yağ oranı yüzde 40-45 arasındadır. Bu yıl o rakamları görmemiz mümkün değil. Süt olum devresinde, ayçiçeğinde danenin iriliğini, verimi belirleyen dönem çok sıcak geçti. Yağ oranlarında bölge ortalaması 38 civarında. Oransal olarak baktığımızda önemli bir düşüş oldu. Bu verimi de etkiliyor, yağsız olunca düşük kiloda kalıyor. Yağ oranlarında yüzde 25'e yakın düşüş söz konusu."

Prof. Dr. Kaya, gelecek yıllarda iklim şartlarındaki değişikliklerin göz önüne alınarak ekim yapılması ve üreticilere verilen desteklerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.