Trakya'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira Olarak Belirlendi

ÜLKE genelinde en çok yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığı Trakya'da hasat mesaisi devam ederken, en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeğinde avans ödeme fiyatını, ton başına 28 bin lira olarak açıkladı.

Trakya Birlik, bu yıl aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle hasat dönemi erken başlayan ayçiçeğinde, avans alım fiyatını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada, günümüz jeopolitiğinde tarımsal üretimin, giderek önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Yağlı tohum ve bitkisel yağ üretimi de bu kapsamda ülkemizin kendi kendine yeterlilik hedefi ve her türlü küresel jeopolitik ve iklim kaynaklı risklerin arttığı bir ortamda stratejik önem kazanmaktadır. Bu hedef ve önem doğrultusunda, tarladan sofraya kadar uzanan değer zincirinin arz güvenliği teminat altına alınırken, aynı zamanda fiyat istikrarını da sağlayacak, iktisadi temellere dayalı sağlıklı bir piyasa yapısının tesisi büyük önem taşımaktadır" denildi.

'1,5 MİLYON TON REKOLTE BEKLENMEKTE'

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanabilmesi için 3 milyon ton seviyesinde üretime ihtiyaç olduğuna yer verilen açıklamada, "Bu çerçevede 2025/2026 üretim sezonu başında 1,7 milyon ton olarak öngörülen ülke rekoltesinin yaşanan iklim koşulları altında 1,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek yeterlilik oranımızın yüzde 50'ler seviyesinde oluşacağı beklenmektedir. Geçtiğimiz 2024/2025 üretim sezonunda üretim alanlarında yaşanan daralmaya ek olarak olumsuz iklim koşulları altında 1,350 milyon ton olarak gerçekleşen ülke rekoltesinin yüksek yeterlilik oranlarına kavuşturulması amacıyla çiftçi maliyetleriyle uyumlu, sürdürülebilir fiyat politikasının oluşturulabilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla yoğun istişare ve çalışmalar gerçekleştirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlandığı fiyat oluşumu ve sağlıklı mamul piyasasının birlikte tesis edilmesi noktasında hayata geçirilecek argümanlar belirlenmiş ve Devletimiz tarafından uygulamaya konulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

'YÜZDE 44 YAĞ ORANLI AYÇİÇEĞİ İÇİN 28 BİN LİRA'

Trakya'da son 1 haftalık süreçte hasadın başladığı belirtilen açıklamada, "Son 1 haftalık süreçte de ülke ayçiçek üretiminin lokomotifi konumunda bulunan Trakya'da da hasat başlamış olup yapılan düzenlemelerin desteğiyle yağlık ayçiçek tohumu fiyatları tüm borsalarda güçlü alıcı ilgisi görerek yüksek talepli olarak işlem görmektedir. Tüm bu gelişmelerin ışığında, Birliğimiz tarafından 2025/2026 sezonu için, 'Uluslararası Standart' olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin TL/Ton 'Avans Ödemesi' yapılması karar altına alınmıştır. Bu suretle geçtiğimiz yıl açıklanan 'Ön Alım fiyatına' göre avans ödemesi yoluyla asgari yüzde 40 fiyat artışı sağlanmış durumdadır. Bu baz fiyat doğrultusunda, teslim edilen ürünlerin fiyatları, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacaktır. Böylece istikrarlı bir fiyat oluşumu teşvik edilmektedir. Bir diğer pencereden bakıldığında halihazırdaki ayçiçek fiyatları, piyasada işlem gören ve çiftçi memnuniyeti sağlayan 13,00-13,50 TL/Kg buğday fiyat seviyesi ile paritelendirildiğinde, ayçiçeği ve buğday arasında hedeflenen 1'e 2'lik bir paritenin birliğimizce açıklanan avans ödemesiyle dahi sağlandığı görülmektedir" denildi.

Trakya Birliğin üretici ortakları açısından açıkladığı avans fiyatının diğer yönüyle ürün piyasaları için taban fiyat anlamı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Trakya Birlik geçtiğimiz sezonlara göre 3 hafta kadar öne gelen hasat takvimi ve piyasa gereklilikleri çerçevesinde sadece ortaklarından gerçekleştirdiği alımlara karşılık nakit ihtiyaçları ve çiftçi borcu ödeme döngüsü için 28.-TL/Kg. avans ödemesi açıklamıştır. Geçmiş pek çok sezonda olduğu gibi hasat dönemi sonunda oluşacak nihai yurt içi ve yurt dışı fiyat seviyeleriyle birlik stokları da gözetilerek oluşacak katma değer hesaplanacak ve kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde ortakları adına fark fiyatı belirleyerek alım fiyatı kesinleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.