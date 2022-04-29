Trakya'da 308,5 milyon dolar ihracat, 317,3 milyon dolar ithalat yapıldı

EDİRNE (İHA) - TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Trakya'da 308,5 milyon dolar ihracaat, 317,3 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Edirne'de 2022 yılı Mart ayında ihracat 9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 269 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 30,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da Mart Ay'ında toplamda 308,5 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

Edirne'de 2022 yılı Mart ayında ithalat ise 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da ithalat 302,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde de 9,8 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Buna göre Trakya'da toplamda 317,3 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Edirne'de Mart ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli'nde Mart ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılırken, Tekirdağ' da ise Mart ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi