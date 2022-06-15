Trakya Birlik tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiliyor

Türkiye'nin önemli üretici kooperatiflerinden ve yağ üreticilerinden Trakya Birlik, Tekirdağ'daki tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiyor.

Çorlu ilçesindeki Trakya Birlik Tekirdağ Entegre Tesislerinde 6 ana, 14 yardımcı olmak üzere 20 ünitede yağ üretimi gerçekleştiriliyor.

Trakya Birlik'e bağlı 48 kooperatiften satın alınan ayçiçekleri tesiste işleniyor.

Tesiste günde 600 ton ayçiçeği tohumu işlenerek 240 ton ham yağ rafine ediliyor.

-Ayçiçeği analiz sonrası işleniyor

Fabrikada tohum kabul kısmında kabul edilen ayçiçekleri laboratuvarda inceleniyor, yağ ve rutubet oranları belirleniyor.

Presleme ünitesinde işlemden geçirildikten sonra ham yağa dönüşen ürün rafinasyon sürecinden sonra ambalajlanarak tüketim hazır hale geliyor.

Trakya Birlik Tekirdağ Entegre Tesisleri Müdürü Erkan Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 535 bin metrekarelik alana kurulu fabrikada yağ üretimi yapıldığını söyledi.

Fabrikanın kurulduğu günden bu yana gelişerek büyüdüğünü belirten Ünal, "Tesisimizde yılda 180 bin ton yağlık ayçiçeği işlenerek ham yağ elde ediliyor. Yıllık 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiliyor. İçinde bulunduğumuz tesiste rafinasyonu gerçekleştirilerek istenilen ambalajlara dolumu gerçekleştiriliyor. Günlük 600 ton ayçiçeği kırma kapasitemiz olduğu gibi 600 ton da rafinasyon kapasitesine sahibiz. Gelen talepler doğrultusunda işlemden geçirerek ambalajlamasını yapıp piyasaya arz ediyoruz." dedi.

Ünal, tesiste ayçiçeği yağı üretiminin durmaksızın devam ettiğini vurguladı.

-"Ham madde sıkıntısı yok"

Ham madde sıkıntısı yaşanmadığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Tam kapasite 7 gün 24 saat çalışarak üretime devam ediyoruz. Her hangi bir stok sıkıntımız bulunmamakta, zaten ayçiçeği ekimi gerçekleşti büyüme evresinde. Bölgemizde hasada 2 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfında elimizde yeteri kadar ham ayçiçeği yağı ve tohum stoku bulunmaktadır.

Bu tesis Türkiye'nin güzide kooperatif kuruluşlarından olan Trakya Birlik'e ait bir kuruluş. Ortaklarımızdan aldığımız yağlı ayçiçeği tohumunu en iyi şekilde değerlendirerek istenilen kalite ve fiyatla tüketicinin beğenisine sunuyoruz."