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Trakya Birlik, Sezonda 300 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Gerçekleştirdi

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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş yaşandığını belirterek, sezonda 300 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kırbiç, üreticilerin en iyi kazancı elde etmesi için çaba sarf ettiklerini ve ayçiçeği ithalatının azaltılması için ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğine işaret etti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, sezonda 300 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş yaşandığını ifade etti.

Trakya Birlik olarak tahminlerinin üzerinde ayçiçeği alımı yaptıklarını belirten Kırbiç, "Geçen yıl kadar bir ürün aldık, yaklaşık 300 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Kuraklık nedeniyle ürün alım miktarının düşebileceğini öngörmüştük, fakat piyasa fiyatları bizim fiyatların altında kaldığı için üreticiler Trakya Birlik'i tercih etti. Aldığımız ürünlerin ödemeleri yapıldı. Yaklaşık 4,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi." dedi.

Kırbiç, üreticilerin en iyi kazancı elde etmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Onların ürünlerini en iyi şekilde değerlenmesini sağlamak birinci amacımız. En iyi fiyatın oluşması, çiftçinin en iyi parayı kazanması ve ürünün ekiminin yapılarak sürdürülebilir olması için mücadelemiz var. Herkes bu işi para kazanmak için yapıyor. Fiyatların düşük olduğu dönemde desteklerin yükseltilmesiyle ve farklı enstrümanlarla çiftçinin kazanç paritesi yukarı çekilmeli. Normal koşullarda ülkemiz ihtiyacının yaklaşık 70'ini iç üretimle karşılıyoruz, ancak bu yıl kuraklık nedeniyle bu oran yüzde 50 civarında oldu."

Kırbiç, ayçiçeği ithalatının azaltılması için ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Trakya Bölgesi Üretim Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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