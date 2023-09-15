Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için kilogram başına 15 lira olarak açıkladı.

Trakya Birlik, ayçiçeği avans ödemesini açıkladı. Birlik, 44 yağ oranlı ayçiçeği için kilogram fiyatını 15 lira olarak duyurdu. Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Birliğimizce ayçiçeği avans ödemesi yüzde 44 hamyağ oranlı ayçiçeği için 15 bin TL/Ton, olarak belirlenmiştir. Piyasa koşulları çerçevesinde ön alım fiyatımız bilahare belirlenecektir. Tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.