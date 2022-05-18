Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü - Haberler

TÜRKİYE'de 2021 yılında meydana gelen 1 milyon 186 bin 353 trafik kazasında, 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken, 274 bin 615 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'de kara yolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında temmuz ayı yüzde 11,7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken şubat ayı yüzde 4,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,7 pay ile en fazla pazartesi günü ve yüzde 11,7 pay ile en az pazar günü gerçekleştiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi