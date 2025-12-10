Haberler

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü olarak kapatıldı veya daraltıldı. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bodrum-Milas yolunun 39-41. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması, Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde ise kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29, Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım, Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 11-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
