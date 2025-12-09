Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu kapsamında Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor..

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 54. kilometresindeki (Eskipazar mevkisi) genişletme ve duvar yapım çalışması nedeniyle Rize yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.