Trafik Uyarısı: Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedenleriyle Dikkat Edin

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Uşak devlet yolunun 24-26. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yüksekova çevre yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım ve genişletme çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.