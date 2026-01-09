Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı ile Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 0-7. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları nedeniyle trafik akışı aralıklarla kesilerek ulaşıma bir sonraki kavşaktan izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 4. kilometresinde üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım, ağır taşıtlar hariç 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan devam ediyor.

Ayancık-Sinop yolunun 0-16. kilometrelerinde sel hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Havran istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

