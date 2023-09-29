Trafik Sigortası Teklif Platformu Hizmete Girdi

Enuygun, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından geliştirilen Trafik Teklif Platformu ile tüketicilerin trafik sigortası teklifi bulma süreci kolaylaştırıldı. Platform üzerinden alınacak trafik sigortaları riskli sigortalar havuzuna devredilecek ve olası hasarlar sigorta şirketleri tarafından ortak olarak karşılanacak.

Enuygun, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nihai tüketicinin trafik sigortası teklifi bulmasındaki zorlukları gidermek ve sigorta aracılarını rahatlatmak için çözümü Trafik Teklif Platformu'nda buldu.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayından bu yana testleri yapılan platformla ilgili yönetmeliğin 19 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanması ile konu yasal zemine de oturtulmuş oldu.

Trafik sigortası ruhsatı olan 27 sigorta şirketi bu platformun doğal üyesi. Türkiye'de faaliyet gösteren diğer aracılar da bu platformun üyesi olma yolunda. Bu sürece dair yol haritası ise şu şekilde şekillendi:

"Trafik sigortası teklifi almak isteyen araç sahibi, yenileme poliçesi veya yeni aracı için yine sigorta aracısına teklif talebini iletecek. Aracı, her zamanki gibi anlaşmalı olduğu, temsil ettiği sigorta şirketlerinden ilgili araç sahibi adına teklif almaya çalışacak. Eğer sigorta aracısı 10 dakika içinde anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden teklif alamıyor ise Trafik Teklif Platformu'na gidecek. Buradan teklif almaya çalışacak ve poliçeyi üretecek. Eğer sigorta aracısı 15 dakika içinde bu platformdan da teklif bulamıyor ise kurum, pazar payına bakmaksızın aracının anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden birini otomatik atayacak ve trafik sigortası poliçeleşecek."

Söz konusu platform üzerinden üretilen trafik sigortaları da riskli sigortalar havuzuna devredilecek ve bu poliçeye ait bir hasar olur ise zarar, sigorta şirketleri tarafından ortak olarak karşılanacak.

Platform üzerinden kesilecek trafik sigortası primi 2017'den bu yana zaten SEDDK tarafından belirlenen ve aylık olarak belirli oranlarda artırılan trafik sigortası tavan fiyatına göre belirlenmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, "Bu uygulama ile hem müşteri adayları hem de aracılar zamandan kazanç sağlayacak. Ayrıca bu uygulamanın sektörün repütasyonunun artması için de önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, "Sigorta şirketleri teklif vermekten imtina ettikleri, riskli gördükleri araçlar için yeni dönemde poliçe kesse dahi hasar sektör tarafından bölüşüleceği için şirketlerin bu branştaki hasar/prim maliyetleri kısmen rahatlayacak. Yani uygulama hem tüketici için hem de sigorta şirketleri için yararlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.