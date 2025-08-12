Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde yer alan Buğralar Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tekirdağ-Silivri yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Domaniç yolunun 4-6. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 56-63. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-24. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ve Torul tünellerinin yangın söndürme sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.