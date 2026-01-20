Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, çeşitli yollar üzerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin, belirtilen kesimlerde hızlarını düşürmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak yolunda devam eden yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı), Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde ve Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolu, 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı