Kara yollarında durum

Güncelleme:
Kara yollarında onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ya da şerit daralmaları yaşanıyor. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları ve dikkatli olmaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları 0-1. kilometreleri kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım açık tutulan şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzlerinin onarım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çifteler istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerinde (Pazarcık çevre yolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli gerçekleştiriliyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
