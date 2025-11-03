Trafik İşaretlerine Dikkat! Yol Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-11. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişinde uzatılan tünel portal yapısının alın kısmında kaplama yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar Ankara istikametinde iki şerit kapatılacak, ulaşım tek şeritten sağlanacak. Çalışma saatleri, trafiğin yoğunluk durumuna değiştirilebilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde Pamukkale bağlantı yolu köprüsü üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları 0-5. kilometrelerinde meydana gelen münferit bozulmaların onarım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Avrupa Otoyolu'nun Kırıklareli-Tekirdağ il sınırı-Saray Kavşağı İstanbul İstikametinin 124-126. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul İstikametinden iki yönlü devam ediyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı yol çalışması yapılacak. Çalışmalar sebebiyle yol trafiğe kapatılarak trafik, Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Beyşehir-Derebucak yolunun 47-54. kilometrelerinde 13.00-15.00 saatlerinde gerçekleştirilecek patlatmalı yol çalışması dolayısıyla Antalya-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Derebucak şehir geçişinden sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 0-1. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Kütahya istikameti kapatılarak ulaşım, Eskişehir istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle güzergah kısa sürelerle kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.