Trafik İşaretlerine Dikkat! Yol Çalışmaları Süreklilik Gösteriyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini vurguladı. TAG Otoyolu, Ankara-Kırıkkale, İzmir-Uşak, ve diğer güzergahlardaki çalışmalar nedeniyle sürücüler kontrollü ulaşım sağlayacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale- Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.
İzmir- Uşak yolunun 24-26. ve Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Samsun güzergahından iki yönlü izin veriliyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde bulunan Trabzon Tüneli'nin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 14.00'e kadar Trabzon-Rize istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.