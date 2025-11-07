Trafik Güvenliği İçin Yol Çalışmalarına Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle havalimanı istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendiriliyor ve D750 devlet yolu üzerinden otoyola giriş yapabiliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir- Manisa il sınırı-Soma yolunun 6-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Adana- Mersin yolunun 0-1. kilometrelerinde Mersin istikameti Liman Köprüsü'nde yapılacak derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, liman D kapısı çıkışından gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Yenice-Karabük yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10-11. kilometrelerindeki genişletme çalışması nedeniyle trafik akışı, kısa sürelerle kesilerek ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.