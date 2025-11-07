Haberler

Trafik Güvenliği İçin Yol Çalışmalarına Dikkat!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının trafik akışını etkilediğini ve sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini açıkladı. Özellikle Ankara, Anadolu, Edirne-İstanbul, İzmir-Manisa, Adana-Mersin ve diğer yollar üzerinde önemli düzenlemeler yapılmakta.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle havalimanı istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendiriliyor ve D750 devlet yolu üzerinden otoyola giriş yapabiliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir- Manisa il sınırı-Soma yolunun 6-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Adana- Mersin yolunun 0-1. kilometrelerinde Mersin istikameti Liman Köprüsü'nde yapılacak derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, liman D kapısı çıkışından gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Yenice-Karabük yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10-11. kilometrelerindeki genişletme çalışması nedeniyle trafik akışı, kısa sürelerle kesilerek ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda deprem sürüyor! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Hazine'nin bütçesine ek 50 milyar! Tamamı bu mesleği yapanlara gidecek

Hazine'nin bütçesine ek 50 milyar! Tamamı o mesleği yapanlara gidecek
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
'ABD'nin Suriye'de askeri hava üssü kuracağı' iddiası

Türkiye'nin komşusuna ABD üs kuruyor! Uçaklar inmeye başladı bile
Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor

Helal sana! Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın

Verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı

Bu pozisyona penaltı verilmedi
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da gece yarısı korkutan deprem
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan sonra o isim de Özgür Özel için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.