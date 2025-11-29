Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları Hakkında Duyuru

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pazar-Hemşin yolunun 3-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle durdurularak tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Suşehri-Polat Deresi-İmranlı yolunun 0-5. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.