Trafik Düzenlemeleri: Karayollarındaki Yapım ve Bakım Çalışmaları Hız Kesiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaya çağırdı. Otoyollarda ve çeşitli yollarda değişik kesimlerde trafiğin yönü değişerek kontrol altında tutuluyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun havalimanı istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde servis yollarından gidiş-geliş şeklinde kontrollü sürdürülüyor. Ayrıca Aydın istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Samsun-Ordu yolunun 9-10. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tüpünün çıkışından itibaren asfaltlama çalışması dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Eskişehir istikametinden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.