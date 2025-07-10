Trafik Durumu ve Yol Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ve trafik akışının bu sebeplerle kontrollü olarak sağlandığını belirtti. Yol durumuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere-Güzelbahçe kavşakları 5-6. kilometrelerindeki aydınlatma işleri dolayısıyla 00.00-05.00 saatlerinde Fahrettin Altay Mahallesi'nden otoyola katılım kolu, Narlıdere'den Fahrettin Altay ve Balçova ayrım kolu ile İstihkam Viyadüğü İzmir ve Çeşme yönleri sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılacak.
Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometresindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Uluborlu-Senirkent yolunun 17-18. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sağ şeritten iki yönlü izin veriliyor.