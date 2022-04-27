Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,9 azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 25 milyon 478 bin 989 oldu.

TÜİK, 2022 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu otomobil, yüzde 25,7'sini motosiklet, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 5,5'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında 97 bin 974 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

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