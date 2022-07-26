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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 529 bin oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 529 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında ayında artarak 529 bin 341 oldu.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında ayında artarak 529 bin 341 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41'7'si otomobil, yüzde 39,6'sı motosiklet, yüzde 8,5'u kamyonet, yüzde 6,6'sı traktör, yüzde 2,7' si kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,4'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Balıkesir'de Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 529 bin 341 olduğu açıklandı. TÜİK' den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Haziran ayı itibarıyla 253 bin 45 olduğu bildirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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