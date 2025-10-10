Trabzonspor'un Net Borcu 4,25 Milyar TL, Uğurcan Çakır'ın Transfer Geliri Borç Ödemelerinde Kullanılacak

Haberler

Trabzonspor, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tablolarını açıkladı. Kulübün net borcu 4 milyar 255 milyon TL olarak kaydedilirken, Uğurcan Çakır'ın transferinden elde edilen 1,4 milyar TL'nin borç ödemelerinde kullanılacağı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 31 Ağustos 2025 tarihli mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, net borcun 4 milyar 255 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilirken, Uğurcan Çakır'ın transferinden elde edilen 1,4 milyar TL'nin borç ödemelerinde kullanılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir. Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
