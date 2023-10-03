Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Borsada En Fazla Kazandıran Şirket Oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 5,5 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise eylül ayını yüzde 5,3 kazançla tamamladı.

Analistler, TL varlıklara aratan ilgiyle BIST 100 endeksinin 5 ay üst üste yükseldiğini, spor endeksinin ise yükseliş serisini 4. aya taşıdığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ise geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği eylülde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un, teknik direktör Nenad Bjelica ile sahada gösterdiği iyi performans borsaya da yansıdı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

Trabzonspor'un ardından yatırımcısına en çok kazandıran 2. spor şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 21,1 arttı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iddiasını sürdüren Beşiktaş, gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla da öne çıktı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır." denildi.

Beşiktaş ayrıca Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Futbol AŞ ise borsada yüzde 3,9 kazandırdı.

Ligin 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri ise eylül ayında yüzde 15,7 değer kaybetti.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı 7 katını aştı

Spor kulüplerinin geçen yıl kapanış performanslarına bakıldığında en çok kazandıran Beşiktaş oldu.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, eylülde yüzde 634'lük artışla 7 katını aştı.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 76,5, Fenerbahçe yüzde 39,9, Trabzonspor yüzde 36,7 kazandırdı.

Beşiktaş piyasa değeri sıralamasında liderliğe oturdu

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu.

Beşiktaş eylül ayını 10 milyar 464 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 10 milyar 95 milyon 960 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 197 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 275 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Ağustos 2023, Eylül 2023 kapanış fiyatı, yüzdelik değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: