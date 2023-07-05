Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası İsabella Üzümü Üretimine Destek Protokolü İmzaladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, 400 dönüm alanda İsabella üzümü üretimine destek protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, İsabella üzümü yetiştiriciliği yapacak olanlara yüzde 70 oranında devlet desteği verileceği belirtildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, 400 dönüm alanda İsabella üzümü üretimine destek protokolü imzaladı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay arasında Atıl Alanların Tarıma Kazandırılması Projesi kapsamında 400 dönüm alanda İsabella üzümü yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı.

TTSO Başkanı Çelebi, katma değerli ürün haline gelebilecek tarımsal ürünlerin üretimlerine önem verdiklerini belirterek, "Bölgemizde yoğun olarak bulunan, birçok özelliğiyle öne çıkan ve halk arasında kokulu siyah üzüm olarak bilinen İsabella üzümünün katma değerli ürüne dönüşmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda bölgemizde yapılan bazı çalışmalar da bulunuyor. Toplamda 400 dönüme kadar olan alanda yüzde 70 oranında devlet desteği verilecek." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Gülbay ise atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan ulusal tarım politikaları doğrultusunda, atıl alanların tarıma kazandırılması projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında mikroklima iklim özelliği gösteren ve meyvecilik açısından büyük potansiyele sahip atıl alanlardan 400 dönümünün İsabella üzümü yetiştiriciliği yapılarak tarımsal üretime ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla protokol imzaladık. Proje gerçekleştirildiğinde TTSO'nun koordinasyonunda tüzel veya gerçek kişilerin bakımını ve hasadını gerçekleştirecekleri kokulu kara üzümlerin katma değerli ürün olarak ekonomiye kazandırılması, atıl durumda bulunan, güneşlenme, toprak kalitesi ve toprak hazırlığı olarak meyveciliğe uygun 400 dönüm alanın da tarımsal üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır."

Atıl arazisinde İsabella üzümü yetiştirmek isteyenlerin TTSO'ya başvurmasıyla süreçlerin başlayacağı bildirildi.