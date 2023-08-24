Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Su Ürünleri İhtisas OSB talebini destekliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek, TTSO'nun Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ni destekleyeceklerini belirtti. Çelebi ise Trabzon'daki OSB'lerin sayısını artırmak ve mevcutların da alanlarını genişletmek için yapılan çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

Kütükçü, Çelebi'yi ziyaretinde, TTSO'nun Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesinin, ihtisas OSB ruhuna uygun bir talep olduğunu belirterek, bu talebi destekleyeceklerini aktardı.

Çelebi ise Trabzon'daki OSB'lerin sayısını artırmak ve mevcutların da alanlarını genişletmek için yapılan çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

Trabzon'a Su Ürünleri İhtisas OSB talep ettiklerini anımsatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Çeşitli OSB'lerde veya yerleşim yerlerinin içinde hizmet veren su ürünleri üreticilerini, çevreye daha uygun koşullarda, su kaynaklarının bol olduğu, ortak arıtma tesisine sahip bir ihtisas OSB alanında toplamak en büyük hedefimiz. Somon üretimi son yıllarda ilimizde ve bölgemizde çok arttı. Bu ihtisas OSB tüm bölgeye hizmet verebilir. Tüm sektör bir arada olur. Hem de yerleşim yerlerinden uzakta daha çok su ürünleri üretimine uygun bir noktada kurulmasını istiyoruz. Şimdiden planlaması yapılmalı. Zira bir OSB'nin kuruluş aşaması en az 7-8 yıl sürüyor. Bu konuda OSBÜK olarak sizlerin de desteğini bekliyoruz."