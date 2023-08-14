Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürcistan'da deniz bağlantılarını güçlendirmek için temaslarda bulundu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan'ın Batum kentinde iki ülke arasındaki deniz bağlantılarının güçlendirilmesi konusunda temaslarda bulundu. Sarp Sınır Kapısındaki tır ve insan yoğunluğuna dikkat çeken Çelebi, Batum-Hopa- Trabzon gemi seferleriyle bu yoğunluğun azaltılabileceğini vurguladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Direktörü Aleksi Akhvlediani'yi ziyaret eden TTSO Başkanı Erkut Çelebi'ye, DEİK Türkiye Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, Batum - Trabzon - Novorossiysk Ro-Ro seferlerini başlatan iş insanları Baykal Bulut ve Uğur Şahintürk ile TTSO Meclis Üyesi Temel Albayrak eşlik etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan'ın her konuda önemli bir iş ortağı olduğunu ifade ederek "Ticarette taşımacılık çok önemli. Sarp Sınır Kapısı yoğun olduğu için alternatif yollar arıyoruz. Bu anlamda deniz büyük bir nimet ve deniz taşımacılığının yoğunlaşarak ilerlemesini istiyoruz. Denizi bugüne kadar iyi kullanamadık. Bu anlamda adım atan iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sınır kapısında tır ve insan yoğunluğu fazla olduğu için Batum - Hopa - Trabzon hattında araç da alabilen yolcu gemisi olup olamayacağını araştırıyoruz. Yoğunluk her geçen yıl artacağı için mutlaka alternatif ulaşım yolları ortaya çıkarmalıyız. Şu anda seferlere başlayan Ro-ro gemisinin iki ülke için de verimli olmasını diliyorum" dedi.

Aleksi Akhvlediani'yi gemi seferlerinin başlamasını desteklediklerini ve bu türdeki her projeye destek vermek istediklerini belirterek, "Gürcistan devleti ve liman işletmeleri olarak daha fazla gemi ve yük trafiği sağlamak istiyoruz. Gürcistan bayrağı ile ticaret yapacak olan gemilere limanlarımızda indirimlerimiz ve desteklerimiz bulunuyor" diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Batum ve Poti limanlarına çimento silosu kurulması, gemi söküm ve tadilat tesisleri oluşturulması konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. - TRABZON