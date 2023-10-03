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Trabzon Ticaret Borsasında Levant Kalite Fındık Kilogramı 93-95 Liradan Satıldı

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Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogram fiyatı 93-95 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer fındık çeşitlerinin kilogram fiyatları da açıklandı.

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 93-95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük fiyat (lira)En yüksek fiyat (lira)
Levant93,0095,00
Sivri93,0095,00
Yağlı100,00103,50

Kaynak: AA / Ekonomi

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