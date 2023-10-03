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Trabzon Ticaret Borsasında Levant Kalite Fındık Kilogramı 93-95 Liradan Satıldı

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogram fiyatı 93-95 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer fındık çeşitlerinin kilogram fiyatları da açıklandı.