Trabzon Ticaret Borsasında Levant Kalite Fındık Kilogramı 93-95 Liradan Satıldı
Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogram fiyatı 93-95 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer fındık çeşitlerinin kilogram fiyatları da açıklandı.
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 93-95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören fındık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Levant
|93,00
|95,00
|Sivri
|93,00
|95,00
|Yağlı
|100,00
|103,50
Kaynak: AA / Ekonomi