Trabzon Ticaret Borsası Türk-Alman Ticaret İlişkilerini Ele Aldı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) eylül ayı meclis toplantısında Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım planlaması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik çalışmalarına destek konularının ele alındığı bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) eylül ayı meclis toplantısında Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım planlaması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik çalışmalarına destek konularının ele alındığı bildirildi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB'nin meclis toplantısına katılan TATSO Genel Sekreteri Özkan Özoğlu'nun, Almanya'daki ticaret olanakları, şirket kurulumu ve destekler hakkında bilgilendirme yaptığı, Almanya pazarıyla ilgili bilgiler paylaştığı belirtildi.

Toplantıda, borsanın işlem hacminin büyük kısmını ihraç ürünü olan fındığın teşkil ettiğini vurgulayan TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye fındık üretiminin yüzde 53'ünün ana kesimi olan Doğu Karadeniz'den sağlanmaktadır. Trabzon'un bundaki payı ise yüzde 9 civarındadır. Her ne kadar fındık üretiminde il olarak geri planda kalsak da Türkiye fındık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Trabzon'dan yapılmaktadır. Bunu yapan firmalar borsamızın üyesidir."

Fındık ihracatında Almanya'nın ilk sıralarda olduğuna dikkati çeken Özer, "2022-2023 sezonunda yapılan 298 bin tonluk ihracatın 85 bin tonu Almanya'ya yapılmıştır. Temennimiz üretimini artırmak için çalışmalar yaptığımız fındığımızı Almanya'ya daha fazla ihraç edebilmek için işbirliğimizi ve bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Özer, Türk vatandaşlarının en fazla yaşadığı ülkenin Almanya olduğunu hatırlatarak, " Almanya ile her alandaki ilişkilerimizi karşılıklı geliştirmeliyiz. Fındık haricinde dünyada en fazla çay üretimi yapan 5 ülkeden biri olan Türkiye'den, Trabzon bu üretimde de ikinci sırada yer almaktadır. Bu da Almanya'ya çay ticaretini arttırmak için çalışmalar yapma gerektiğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, şunları kaydetti:

"Balık üretimi ile artmaya başlayan ihracatımızda Almanya'nın da yer almasını bekliyoruz. Türkiye'de üretilen Türk somonu yani gökkuşağı alabalığı tüm dünyada talep görüyor. Ancak Avrupa Birliği kendi firmalarını korumak için yüzde 2-9 arasında ilave gümrük vergisi getirmiş. Biz bu durumda rekabetçi olamıyoruz. Bunun kaldırılması lazım. Haksız rekabet yaratıyor. Bu konuda ortak çalışmalar ve işbirlikleri yapılması her iki ülke için de yararlı olacaktır."