Trabzon Ticaret Borsası'nda Levant Kalite Fındık Fiyatları Açıklandı
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Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 98-103,5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 98-103,5 TL, Sivri: 98-103,5 TL, Yağlı: 107,5 TL.
Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 98-103,5 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Levant
|98
|103,5
|Sivri
|98
|103,5
|Yağlı
|107,5
|107,5
Kaynak: AA / Ekonomi