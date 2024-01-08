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Trabzon Ticaret Borsası'nda Levant Kalite Fındık Fiyatları Açıklandı

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Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 98-103,5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 98-103,5 TL, Sivri: 98-103,5 TL, Yağlı: 107,5 TL.

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 98-103,5 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat
Levant98103,5
Sivri98103,5
Yağlı107,5107,5

Kaynak: AA / Ekonomi

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