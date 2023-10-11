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Trabzon Ticaret Borsası'nda Levant Kalite Fındık Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 88,5-89 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 88,5-89 TL, Sivri: 88,5-89 TL, Yağlı: 89-94,5 TL.

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 88,5-89 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat
Levant88,589
Sivri88,589
Yağlı8994,5

Kaynak: AA / Ekonomi

Trabzon Ekonomi Haberler

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