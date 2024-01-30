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Trabzon Ticaret Borsası'nda Fındık Fiyatları Açıklandı

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Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 109,5-111 TL, Sivri: 109,5-111 TL, Yağlı: 114 TL.

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat
Levant109,5111
Sivri109,5111
Yağlı114114

Kaynak: AA / Ekonomi

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