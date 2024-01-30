Trabzon Ticaret Borsası'nda Fındık Fiyatları Açıklandı
Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 109,5-111 TL, Sivri: 109,5-111 TL, Yağlı: 114 TL.
Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Levant
|109,5
|111
|Sivri
|109,5
|111
|Yağlı
|114
|114