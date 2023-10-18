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Trabzon Ticaret Borsası'nda Fındık Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 89,5-93 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Çeşit - En düşük fiyat - En yüksek fiyat: Levant - 89,5 - 93, Sivri - 89,5 - 91, Yağlı - 91 - 95,5

Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 89,5-93 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat
Levant89,593
Sivri89,591
Yağlı9195,5

Kaynak: AA / Ekonomi

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