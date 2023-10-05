Trabzon Ticaret Borsası'nda Fındık Fiyatları Açıklandı
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Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 91,5-92,5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Levant: 91,5-92,5 TL, Sivri: 91,5-92,5 TL, Yağlı: 97,5-98 TL.
Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 91,5-92,5 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Levant
|91,5
|92,5
|Sivri
|91,5
|92,5
|Yağlı
|97,5
|98
Kaynak: AA / Ekonomi