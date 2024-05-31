Trabzon Ticaret Borsası İMECE-2024 Toplantıları Sonuçlandı

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele etmek düzenlediği İMECE-2024 toplantıları sona erdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında ziraat odaları ile birlikle düzenlenen toplantıların kırsal kesimde üreticilerle yapıldığı belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen toplantılarda üreticilere, kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadelenin nasıl ve ne şekilde yapılacağının anlatıldığı ifade edildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, kahverengi kokarca zararlısının fındıkta yüzde 20'lik hasarla rekoltede 150 bin tonluk azalmaya sebep olabileceğini vurguladı.

Ergan, toplantılarla mücadelenin topyekün olarak yapılmasını sağlamak için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan zararlı ile mücadelede kullanılmak üzere temin edilen zirai ilaçlar ve ekipmanların ziraat odalarına ücretsiz verilerek üreticilere dağıtıldığı kaydedildi.