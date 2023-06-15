Trabzon Ticaret Borsası
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Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en yüksek 57 liradan işlem gördü.
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en yüksek 57 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Sivri
|54
|56
|Yağlı
|59
|59
|Levant
|55
|57
Kaynak: AA / Ekonomi
Trabzon Ekonomi Haberler
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