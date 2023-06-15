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Trabzon Ticaret Borsası

Trabzon Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en yüksek 57 liradan işlem gördü.

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en yüksek 57 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat

Sivri5456

Yağlı5959

Levant5557

Kaynak: AA / Ekonomi

Trabzon Ekonomi Haberler

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