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Trabzon Ticaret Borsası

Trabzon Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 54 liradan satıldı.

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyatEn yüksek fiyat

Sivri5353

Yağlı5656

Levant5454

Trabzon Seçim Sonuçları
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2019
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi

Trabzon Ekonomi Haberler

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