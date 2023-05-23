Trabzon Ticaret Borsası
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Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 54 liradan satıldı.
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Sivri
|53
|53
|Yağlı
|56
|56
|Levant
|54
|54
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
Trabzon Ekonomi Haberler
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