Trabzon Limanı Müdürü Muzaffer Ermiş Görevinden Ayrıldı

Trabzon Limanı Müdürü Muzaffer Ermiş, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ermiş, yaptığı yazılı açıklamada, Albayrak Grubu'nun Trabzon Limanı'nı devir aldığı 21 Kasım 2003 tarihinden bugüne kadar Genel Müdür olarak mesai sınırı tanımadan çalıştığını hatırlattı.

"Maaşını ödeyemeyen bir limandan vergi rekortmeni ve borsaya açık bir liman..."

Ermiş açıklamasında "Değerli dostlar, Albayrak Grubunun Trabzon Limanı Devri aldığı 21 Kasım 2003 tarihinden bugüne kadar Genel Müdür olarak mesai sınırı tanımadan çalıştım. Kurumumu ve yeri geldiğinde şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Maaşını ödeyemeyen bir limandan vergi rekortmeni ve borsaya açık bir liman haline getirdik. Türkiye ve Avrupa birincisi olarak 'en iyi işyeri' ünvanını aldık. Trabzon limanını Orta ve Doğu Karadeniz'in en mükemmel limanı haline getirdik. Bütün bu çalışmalardan sonra misyonumu tamamladığıma inanarak 37 yıllık liman yöneticiliğimi geride bırakıp 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevimden ayrılıyorum. Başta sayın Ahmet Albayrak olmak üzere tüm işverenlerimin, çalışanlarımızın, kamuoyunun, basınımızın ve sizlerin desteklerinizi hep arkamda hissettim. Sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - TRABZON