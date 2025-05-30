Trabzon Kurban Pazarında Neşeli Pazarlıklar

Trabzon Kurban Pazarında Neşeli Pazarlıklar
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Trabzon'daki kurban pazarında alıcı ve satıcılar arasında yapılan renkli pazarlıklar gülümsetici anlara sahne oldu. Kurbanlık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alıcılar sıkı pazarlıklara girişti. Satıcılar, bu seneki satışların geçen yıla göre iyi olduğunu belirtti.

Trabzon'da kurban pazarında satıcı ile alıcı arasındaki pazarlık diyaloğu renkli görüntüler oluşturdu. Alıcının yöreye özgü şivesinde "Alacam oni, beni kıramazsın" demesi, o anları izleyen başka bir vatandaşın da "Adamın kolunu çıkardın" şeklindeki söylemleri tebessüm ettirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da kurban pazarı kuruldu. Akoluk Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanına Türkiye'nin değişik illerinden besiciler getirdikleri kurbanlıklar satışa sunuyor. Kurban pazarında satıcılar ile alıcılar arasında yaşanan pazarlıklar zaman zaman renkli görüntüler oluştururken, kurbanlık almaya gelen Rahman Durmuş'un pazarlığı gülümsetti.

Satıcı ile sıkı pazarlığa giren Durmuş, "Alacam oni, yirmi beşe alacam oni. Beş liraya beni kıramazsın. Akın, alacam oni" şeklinde söylemeleri gülümsetirken bir vatandaşın da o sıra "Adamın kolunu çıkardın" demesi renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'dan geldi

Kurban satıcılarından Erol Babul, bu seneki satışlarının geçen seneye göre iyi olduğunu belirterek "Kurbanlıkları Elazığ'dan getirttik. Satışlar güzel masraf çok. Satışlarımız geçen seneye oranla çok güzel. Kurbanlıkları bitiren arkadaşlarımız var. Kimisinde 2-3 tane kaldı satışlar çok iyi. Ben de üç tane kaldı. Kurbanlıkların kilosu 650-700 TL'ye geliyor bir kurbanlığın fiyatı 175 bin TL civarında oluyor. Pazarlık her zaman olduğu gibi var. Vatandaş biraz daha ucuza almaya çalışıyor fiyatı çok kıramıyoruz. Maliyetler çok yükselince kurbanlıklara yansıyor" dedi.

Kurban satıcılarından Selim Tok ise kıran kırana pazarlık yaşadıklarını kaydederek "Gümüşhane'den 40 adet kurbanlık getirdik, yarısından çoğunu sattık. Bu seneki satışlarımız güzel herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarlıklar kıran kırana oluyor üç aşağı beş yukarı anlaşıyoruz. Kurban pazarında daha ziyade 200-250 kilo arasındaki hayvanlar satılıyor" diye konuştu.

Kurban alıcılarından Onur Sesli, pazarlıksız olmayacağını belirterek "Kurban almaya geldik genelde fiyatlar 250-270 bin civarında değişiyor. Pazarlık sünnet, mutlaka yapacağız. Pazarlıksız olmaz almadan gitme yok" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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