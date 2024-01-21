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Trabzon Heyeti Bakü'de Sağlık Turizmi İçin İş Birliği İstiyor

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Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkililerinden oluşan heyet, Bakü'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret ederek iş birliği konularında istişarede bulundu.

Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkililerinden oluşan heyet, Bakü'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Trabzon heyetinin, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret ederek iş birliği konularında istişarede bulunduğu belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler sonucu oluşan güven ortamı nedeniyle sağlık turistlerinin Avrupa yerine Türkiye'yi tercih ettiğinin vurgulandığı aktarılan açıklamada, direkt uçuşların sağlık turizmine etkisi, Trabzon'un diğer şehirlere göre fiyat-hizmet kalitesi açısından avantajlı olanakları, Bakü'deki sağlık sektörünün durumu, en çok talep edilen sağlık hizmeti türleri ve diğer konuların da ele alındığı kaydedildi.

"Gürcistan ve Azerbaycan öncelikli hedef pazarlarımız arasında"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de Trabzon Sağlık Turizmi Projesine başlarken hedeflerinin, Trabzon'u Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden birisi yapmak olduğunu vurguladı.

İlk amaçlarının yakın ülkelerdeki sağlık turistlerini Trabzon'a çekebilmek olduğuna işaret eden Çelebi, "Bu anlamda Gürcistan ve Azerbaycan öncelikli hedef pazarlarımız arasında. Azerbaycan'da verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Katılan sağlık kuruluşlarımız da ikili iş görüşmelerinde önemli bağlantılar yaptı. Trabzon'u sağlık turizminde iyi bir yere taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Trabzon heyetinin ayrıca Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı'nı da ziyaret ettiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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