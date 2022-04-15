Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 40 arttı

Trabzon Havalimanı'nda ocak-mart döneminde taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 515 bin 182, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 834 artışla 21 bin 395'e ulaştı.

Havalimanındaki yolcu sayısı da yüzde 40 artarak 536 bin 577 oldu.

Üç ayda havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 3 bin 562, dış hatlarda ise yüzde 52 artarak 429 oldu.

Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiği ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 4 bin 691 tona çıktı.