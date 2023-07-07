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Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin acil kamulaştırma kararı alındığını açıkladı. Projenin önemine vurgu yapan Uraloğlu, çalışmaların hızlandırılarak tamamlanması ve hizmete açılması için acele kamulaştırma kararı çıkarıldığını belirtti. Kamulaştırma kararı sınırlarına giren bölgeler de açıklandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin, "Güney Çevre Yolu Projesi üzerinde bulunan bazı alanlar için acil bir şekilde kamulaştırma kararı aldık. Güney Çevre Yolu, bizim için önem arz eden bir yol projesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Ekonomi Haberler

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