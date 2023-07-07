Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin acil kamulaştırma kararı alındığını açıkladı. Projenin önemine vurgu yapan Uraloğlu, çalışmaların hızlandırılarak tamamlanması ve hizmete açılması için acele kamulaştırma kararı çıkarıldığını belirtti. Kamulaştırma kararı sınırlarına giren bölgeler de açıklandı.