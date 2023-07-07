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Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacak

Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacak

Ekonomi Haberleri

Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında, Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Özmersin, Akçakale, Salacık, Yeniköy, Darıca, Kavaklı, Çolaklı, Nefsipulathane, Ortamahalle, Yenimahalle, Demirci, Dürbinar, Kaleönü, Sarıtaş, Kayalar, Yaylacık, Osmanbaba, Söğütlü ve Yıldızlı mahalleleri sınırında söz konusu proje güzergahına rastlayan kesimdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında, Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Özmersin, Akçakale, Salacık, Yeniköy, Darıca, Kavaklı, Çolaklı, Nefsipulathane, Ortamahalle, Yenimahalle, Demirci, Dürbinar, Kaleönü, Sarıtaş, Kayalar, Yaylacık, Osmanbaba, Söğütlü ve Yıldızlı mahalleleri sınırında söz konusu proje güzergahına rastlayan kesimdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Akçaabat Yeniköy Trabzon Ekonomi Haberler

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