Trabzon ekonomi haberi... Trabzon Limanı 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı - Haberler

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Trabzon ekonomi haberi... Trabzon Limanı 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı

Trabzon ekonomi haberi... Trabzon Limanı 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı

Gelen Trabzon haberine göre Trabzon Limanı'a 5 yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi demir attı.

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Trabzon Limanı'a 5 yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi demir attı. Trabzon Limanında folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 190 metre uzunluğunda 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemide 327 Rus turist ve 403 mürettebat bulunuyor. Rus turistler Trabzon'un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılarak Soçhi Limanına hareket edecek.

Sabah saatlerinde Trabzon Limanına gelen gemi ile ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı'na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini hatırlattı. Ermiş "Trabzon şehrimiz için önemli bir hadise. Bugünlerde şehirde önemli ölçüde bir turist akını var. Rus turizmi de bu konuda çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi yıl sonuna kadar 6 kez daha Trabzon Limanı'na uğrayacak. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyoruz. Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir. Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçhi merkezli hareket eden bir gemi. Soçhi'den Sinop'a, Sinop'dan Trabzon'a bazen boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor. Bu itibarla da Trabzon'da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon'da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Trabzon turist Ekonomi Haberler

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