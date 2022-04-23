Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde 113 ülkeye 254,7 milyon dolarlık ihracat

Trabzon'dan yılın ocak-mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 254 milyon 792 bin 849 dolar oldu.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, kentten ilk çeyrekte 113 ülkeye 135 bin 449 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönem ihracattan 254 milyon 792 bin 849 dolar kazanç sağlandı.

İtalya, Almanya ve Rusya kentten en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Trabzon'dan ilk 3 ayda İtalya'ya 58 milyon 666 bin 672, Almanya'ya 45 milyon 376 bin 782 ve Rusya'ya da 33 milyon 759 bin 993 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Slovenya, Afganistan, Somali, Zambia, Kongo, Mali, Mozambik, Gine, Kostarika, Tacikistan, Bahreyn, Gabon, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Uganda, Cibuti, Moğalistan ve Mauritius'a da ihracat gerçekleştirildi.

27 sektörden dış satım yapıldı

Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde 27 sektörden ihracat yapıldı.

Fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze, taşıt araçları ve yan sanayi, savunma ve havacılık sanayi ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri en fazla dış satım yapılan 5 sektör oldu.

Kentten ocak-mart döneminde 169 milyon 42 bin 268 dolarlık fındık ve mamulleri, 40 milyon 336 bin 533 dolarlık yaş meyve sebze, 9 milyon 481 bin 440 taşıt araçları ve yan sanayi, 6 milyon 898 bin 205 dolarlık savunma ve havacılık sanayi ile 5 milyon 530 bin 594 dolarlık su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatı yapıldı.

"Trabzon ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, son dönemde gelişen olaylar paralelinde, Trabzon'un Rusya ve Kafkasya bölgesinin önemli tedarik merkezi olma işlevini pekiştirmesinin sağlayacağı avantajlar nedeniyle ihracatta önemli fırsatların da yakalanacağını söyledi.

Trabzon ihracatından ilerleyen aylarda beklentinin daha da yüksek olduğunu işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon Limanı ile Rusya Federasyonu limanları arasında yeniden tarifeli gemi seferlerinin başlayacak olmasında önemli mesafe kaydedilmesi, Trabzon ihracatına önümüzdeki aylarda önemli katkı sağlayacaktır. Trabzonlu ihracatçılarımızın her geçen gün yeni ihraç pazarlarına açılmaları, başta Afrika olmak üzere geleneksel pazarlarımız dışındaki ülkelerde ihracatın hızlı bir gelişme göstermesi 2022 yılı ihracatımızı daha üst noktalara ulaştıracağına dair ümitlerimizi artırmaktadır."