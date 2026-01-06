Haberler

Trabzon'dan 2025'te 553 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

Güncelleme:
Trabzon'dan geçen yıl gerçekleştirilen fındık ihracatı, 59 bin 791 ton karşılığında 553 milyon 151 bin dolarlık gelir sağladı. İhracat miktarı ve değeri, bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 34 oranında azaldı. Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 25'i Trabzon'dan yapılıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 ocak-aralık döneminde Türkiye'den yaklaşık 239 bin ton fındık ihracatından 2,2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Ülkenin fındık ihracatının yüzde 25'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Arslantürk, Trabzon'daki firmalar tarafından 59 bin 791 ton fındık ihraç edilerek 553 milyon 151 bin dolarlık gelir sağlandığını aktardı.

Arslantürk, Trabzon'dan 2025'te yapılan fındık ihracatının bir önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 38, değerde ise yüzde 34 düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
